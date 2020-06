Von Heike Pabst

Kalletal (WB). Hämmern, lackieren, kärchern, Möbel schieben: Die Mitarbeiter des „BarRock“ in Langenholzhausen stecken noch bis über beide Ohren in Arbeit. Bis Samstag, 13. Juni, muss alles fertig sein: Ab 14 Uhr wird am Weinbergweg 1 die große Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause gefeiert. Mit einem Schwerpunkt auf dem neuen Biergarten-Konzept, einer erweiterten Karte und mehreren Künstlern auf der Bühne startet der Event-Pub erneut durch.