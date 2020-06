Von Joachim Burek

Kalletal (WB). Bald ist er in aller Munde – als Körnerstreusel auf dem Frühstücksbrötchen, als Öl oder als würziger Senf: Unter dem Label „TeutoMohn ... natürlich aus Lippe“ hat sich das Ehepaar Werner und Sabine Klemme vom Hof Klemme in Kalletal-Dalbke einem neuen Projekt verschrieben. Seit zwei Jahren bauen sie auf einer Fläche von etwa 15 Hektar Mohn an. In dieser Woche erreichen die Felder ihre volle Blüte.