Kalletaler Kitas öffnen wieder

Am Montag, 6. Juli, allerdings werden beide betroffenen Kindertagesstätten nur für die Durchführung der zweiten Testung der derzeit weiter unter Quarantäne stehenden Kindergartenkinder, die mit den seinerzeit positiv getesteten Mitarbeitern zusammen waren, geöffnet sein. Für die übrigen Kinder bleiben die Einrichtungen an diesem Tag geschlossen, teilte die Kalletaler Gemeindeverwaltung am Dienstag mit.