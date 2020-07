„Die Vorbereitungen für die Kanalbau- und Straßenerneuerungsarbeiten auf dem fünften und letzten Bauabschnitt zwischen Schürenbreder Weg und Einmündung Rafelder Straße laufen. Das Setzen der Winkelsteine zur Böschungsabstützung hat bereits begonnen“, berichtet Bürgermeister Mario Hecker. Gemeinsam mit Stefan Pohl von der Fachdienstabteilung Planen und Bauden der Gemeinde und Sven Johanning von Straßen. NRW hatte er zur Ortsbesichtigung eingeladen.

Aufwertung fürs Ortsbild

Laufe alles nach Plan, könnten die Kanalbauarbeiten auf diesem etwa 300 Meter langen und letzten Ausbauabschnitt bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. „Die anschließende Fahrbahnerneuerung mit dem Bau des neuen Rad- und Gehweges wollen wir bis Ende des Jahres abgeschlossen haben“, sind Hecker und Johanning zuversichtlich. Zum Jahresende könnte dann diese große Ausbaumaßnahme, die ein Investitionsvolumen von etwa 2.8 Millionen Euro gekostet habe, fertiggestellt sein, so der Bürgermeister. Hecker: „Drei Jahre Bauzeit ist sicher eine lange Zeit, aber es war auch viel zu tun und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Straße ist für alle verkehrssicherer geworden und das Hohenhauser Ortsbild hat eine erhebliche Aufwertung erfahren.“

In der vergangenen Woche war bereits ein weiterer Meilenstein zur Fertigstellung des Ausbaus eingeleitet worden. Die beauftragten Baufirmen hatten mit der Asphaltierung des vorletzten Bauabschnittes zwischen der Hohlen Straße und Weinkamp begonnen. „Anfang dieser Woche sind dort nur noch Abschlussarbeiten wie die Anpassung der Kanalschachthöhen und Gehwegpflasterarbeiten notwendig“, ergänzte Stefan Pohl.

Rückschau

In der Rückschau auf die Zeit vor Ausbaubeginn erinnerte Hecker noch einmal an den jahrelangen maroden Zustand der Hohenhauser Straße und die lange Planungsphase bis zum Start der Arbeiten zum Jahresende 2017. „Natürlich hat es danach auch noch Verzögerungen gebeben, unter anderem durch den aufwendigen Bau der Stützmauer auf dem Abschnitt zwischen Einmündung Lemgoer Straße und der Kirche sowie der zwischenzeitlichen Kontroverse um die Statik.“ Aber inzwischen seien nun zwei Drittel der Ausbaustrecke fertiggestellt, so dass die Gemeinde dem letzten Bauabschnitt nun zuversichtlich entgegensehe, teilte der Bürgermeister abschließend mit.