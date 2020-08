Damit wird für die Gemeinde Kalletal auch eine direkte Verbindung mit den Krankenhäusern in Lemgo und Detmold geschaffen. Ab Januar 2021 fährt der „Campus-Express” stündlich zwischen 5 und 21 Uhr und bietet damit auch für Pendler und Studierende eine echte Alternative.

Standortvorteil

„Das ist ein großer Standortvorteil für uns“, freut sich Bürgermeister Mario Hecker. Studenten hätten die Chance, günstig im Kalletal zu wohnen und gut mit dem ÖPNV zum Studienort zu fahren. Ein weiterer Pluspunkt: Auch wer nicht mehr selber mobil ist, gelange nun bequem nach Lemgo und Detmold, auch um Angehörige in den Krankenhäusern zu besuchen. Der Schnellbus werde in Hohenhausen halten, eventuell auch in Langenholzhausen.

Diese Buslinie verbindet seit August 2017 in nur 25 Minuten Lemgo mit Detmold. Für Studenten ist das Ticket ist bereits in den Semestergebühren enthalten.