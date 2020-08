Eine 24-jährige Frau aus Lage befuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Mercedes die Straße in Richtung Lemgo. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, wo zu der Zeit eine 39-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Smart unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal.

Ein Rettungshubschrauber brachte die 24-Jährige in eine Klinik nach Minden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge wurde die B 239 zeitweise gesperrt.

Zeugen des Unfalls melden sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.