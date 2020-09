Ein digitales Märchen

Kalletal (WB). Theater mal anders: Aufgrund von Corona hat sich das Theaterlabor Bielefeld etwas Neues einfallen lassen: ein digitales Theaterstück, live, an verschiedenen Standorten im Kalletal und Umgebung gespielt. Die Vorbereitungen laufen. Premiere ist am Sonntag, 20. September, ab 18 Uhr. Die Zuschauer werden ein digitales Foyer besuchen, es sich zu Hause gemütlich machen und das Stück am heimischen Bildschirm sehen.

Von Frank Dominik Lemke