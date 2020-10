Im Frühjahr hatte das Netzwerk Nachbarschaft zum diesjährigen Wettbewerb „Jede Wiese zählt“ aufgerufen. Der Heimatverein Bavenhausen in Person von Melanie Hecker ergriff die Initiative und bewarb sich mit seinem „Bienenfutterautomaten“, der seit März den Dorfplatz Bavenhausens neben dem Backhaus bereichert. Dieser wird mit Kapseln als ein- und mehrjähriger Blühsamenmischung und aktuell mit Wildkrokussen bestückt. Kindergarten, Schule oder auch Wanderer sind regelmäßige Nutzer des Automaten. So wurden bislang mehr als 800 Kapseln in Umlauf gebracht und damit mindestens 800 Quadratmeter Blühwiese angelegt.

„Ein besonderes Erlebnis für die Kinder, das nachhaltig den Biodiversitätsgedanken tragen soll. Etwas, an das man sich gerne zurückerinnert, daher haben wir auch den Begriff ‚Heimathafen‘ als Überschrift unserer Bewerbung gewählt“, so Melanie Hecker.

Die Jury wählte das Kalletaler Projekt aus „vielen ambitionierten Bewerbungen aus ganz Deutschland“ aus: „Die Idee treibt Blüten: Mit wenigen (Geld-)Mitteln kann viel für den Umwelt- und Artenschutz geleistet werden. Ein schönes Projekt, bei dem sich jeder individuell einbringen kann.“ Mit der Auszeichnung ist neben einer Urkunde und einer Plakette, die von Janosch gestaltet wurden, auch ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro verbunden.

Für die Zukunft haben die Bavenhauser bereits ein neues Projekt auf den Weg gebracht. Über das Regionalbudget Nordlippe wird eine Outdoor-Küche gefördert, mit der Bavenhauser Gastronom Detlef Schulte den Kindern und Jugendlichen am Dorfplatz das Kochen näherbringen möchte. Der Titel „Mandelkernspringforelle“ entstammt einem Kinderbuch – von Janosch.