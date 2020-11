„Die Verabschiedung der mit Beginn der neuen Wahlperiode ausscheidenden langjährigen Ratsmitglieder war eine gute Gelegenheit, den Film vorzustellen. Denn er fasst die Leistung dieser Ratsmitglieder, die sie für die Gemeinde Kalletal in den vergangenen Jahren erbracht haben, gleichsam zusammen“, stellte Bürgermeister Mario Hecker fest.

Bereicherung für die Dorf-App

Den Film unter dem Titel „Kalletal bewegt“ ist in Zusammenarbeit mit dem Mediengestalter Norman Krüger erstellt worden, der auch ein Büro für Filmproduktionen betreibt. Nach der Präsentation im Rat ist der Film ab sofort auf der Dorf-App sowie der Web-Seite der Gemeinde zu finden. Auch auf Facebook ist er schon vielfach geteilt und geliked worden. „Leitmotiv des filmischen Porträts ist die Frage ‚Was macht das Kalletal aus?‘ und setzt in den einzelnen Sequenzen Schwerpunkte in den Bereichen Natur, Nachhaltigkeit und Tourismus“, betonen die beiden zuständigen Verwaltungsmitarbeiterinnen Corinna Will (Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Tourismus) sowie Ute Seidemann (Fachbereich Planen und Bauen).

Anstoß für den Kalletal-Dreh hätten mehrere Gründe gegeben. Zum einen sei der bisherige Image-Film in vielen Bereichen bereits überholt. So zeige er noch die alte Schullandschaft mit Haupt- und Realschule. Zum anderen hätte der Erfolg der mit Norman Krüger zum Tag des offenen Denkmals erstellten Kurz-Videos über Corves Mühle, Klemmes Hof, die Bentorfer Mühle und die Schlosskapelle in Varenholz zu dem neuen Film motiviert, berichteten Corinna Will und Ute Seidemann. Auf ihre Initiative hin habe man dann mit dem Filmemacher Kontakt aufgenommen.

„Der neue Film auf der Dorf-App ist nun ein guter Einstieg in viele Themenbereiche, die über die weiteren Kacheln der App angeklickt werden können “, erläuterte Mario Hecker. Wer durch den Film begeistert zum Beispiel mehr über Wanderwege wissen wolle, könne sich dann in der App über die Kachel zum Thema „Wanderwege im Kalletal“ eingehender informieren, weist Hecker auf die neuen Möglichkeiten hin.

Langjährige Ratsmitglieder verabschiedet

Folgende langjährige Ratsmitglieder sind mit Beginn der neuen Wahlperiode ausgeschieden:

SPD-Fraktion: Andre Bierbaum (Ratsmitglied seit Oktober 1999), Fritz Meißner Oktober 2009), Stephan Pollmann (Juni 2014), Andreas Sandmann (Oktober 2004), Knut Vauth (Januar 2016), Onno Wörmann (Oktober 2004).

CDU-Fraktion: Jörg Glang (Oktober 2004), Sabine Reineke-Erke (Mai 2017 und langjähriges Kreistagsmitglied), Thomas Stucke (Februar 2015).

Fraktion Bündnis90/Die Grünen: Ulrich Kellmer (Nov. 2009, zweiter stellvertretender Bürgermeister, Juli 2016).

FKM-Fraktion: Jürgen Diekmann (Juni 2014), Klaus Hoffmann (Oktober 1999), Jens Unshelm (Februar 2012).

Fraktionslos: Sabine Pohl (Januar 2005).