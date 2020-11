Artenvielfalt im Herrengraben schützen

Die Maßnahme wurde nun erfolgreich abgenommen. „Wir haben erneut Belange der Ökologie mit denen der sozialen Verantwortung für Menschen zusammengebracht. Die Vorteile für Mensch, Tier und Natur sind direkt sichtbar“, sagt Jürgen Benning, Wasserwirtschaft des Kreises Lippe.

Während der Umbauarbeiten haben die Beteiligten besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. So wurde der Bodenaushub aus der neuen Gewässerführung für die Verfüllung des Altverlaufs genutzt. Zusätzlich dazu konnte in Kooperation mit einem Fischereibiologen in mehreren Bereichen ein fortpflanzungsfreundliches Terrain für Fische geschaffen werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte auf einer Fläche des Landesverbandes Lippe. Die unmittelbare Nähe der Weser machte zudem eine Einbindung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes notwendig.

Der Herrengraben mit seinen Auenbereichen ist Bestandteil eines Naturschutzgebietes. Als einziges Niederungsgewässer in Lippe kommt dem Herrengraben eine besondere Bedeutung als Lebensraum zu. Um die Schutzwürdigkeit zu erhalten, hatte die Untere Naturschutzbehörde einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Dieser sieht etwa neben der Anlage von Artenschutzgewässern und der Offenhaltung der Aue durch Beweidung eine Durchgängigkeit des Gewässers vor. „Mit den behutsamen Eingriffen können wir dem Schwarzkehlchen oder dem Sumpfrohrsänger Nahrungs- und Brutstätten erhalten und langfristig sichern. Auch Amphibien wie der Feuersalamander oder die Erdkröte profitieren“, erklärt Manfred Zimmermann, Untere Naturschutzbehörde des Kreises.

Die Gesamtkosten für die Herstellung der Durchgängigkeit belaufen sich auf rund 39.000 Euro. Das Land NRW hat davon 80 Prozent aus wasserwirtschaftlichen Mitteln bezuschusst. Das Projekt wurde anlässlich des Regionalgespräches zur Revitalisierung der Oberweserauen im April 2019 beschlossen.

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie verlangt von allen Mitgliedstaaten Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung der Oberflächengewässer. Dadurch sollen unter anderem Flüsse, Bäche oder Seen bis 2027 einen guten Zustand erreichen.