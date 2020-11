Planung für Kunstrasenanlage steht

„Nachdem wir bei mehreren Anträgen an Land und Bund in 2018 und 2019 keinen Zuschlag bekommen hatten, hat es nun nach einem erneuten Bewerbungsaufruf des Landes geklappt“, freute sich Bürgermeister Hecker beim Ortstermin in Langenholzhausen. Gemeinsam mit den verantwortlichen Bauamtsmitarbeiterinnen Ewa Hermann und Ute Seidemann sowie Caroline Feigl, Geschäftsfrührerin des TuS Langenholzhausen, dem Kalletaler Bauausschussvorsitzenden Simon Prüßner und dem langjährigen Platzwart Eckhard Bebermeier präsentierte er die Einzelheiten der Planung.

Zuvor hatte er Ute Seidemann und Ewa Hermann für die hervorragend vorbereiteten Förderanträge gedankt. „Dass wir jetzt den Zuschlag für den im September gestellten Förderantrag im Rahmen des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten bekommen haben, verdanken wir der Tatsache, dass wir ein planungsreifen Entwurf mit Beleuchtungs- und Entwässerungskonzept gleich mitvorlegen konnten“, lobte Hecker.

Ute Seideman stellte im Anschluss den Entwurf vor, der in Zusammenarbeit mit dem Osnabrücker Planungsbüro Pätzold und Snowadsky erarbeitet worden ist. Kernstück der neuen Anlage wird der 100 mal 64 Meter große Kunstrasenplatz sein, der auch eine neue Flutlichtanlage und eine neue Laufbahn bekommt. Auf der Fläche zwischen Sportplatz und Sporthaus werden zusätzlich ein Naturrasen-Kleinspielfeld sowie ein Areal für Fitness- und Callestenics-Geräte entstehen. „Mit dieser Multifunktionsfläche wollen wir den Platz auch für Sportbegeisterte öffnen, die nicht im Verein organisiert sind“, erläuterte Ute Seidemann. Wie TuS-Geschäftsführerin Caroline Feigl ergänzte, würden in diesem Bereich auch Sommer-Trainingsmöglichkeiten für die Korbballerinnen des TuS geschaffen. Platzwart Eckhard Bebermeier begrüßte zudem die nun wetterunabhängigen Trainingsmöglichkeiten, die ein Kunstrasenplatz den Fußballern beschere.

Die Bauarbeiten sollen, so der Bürgermeister, im Frühjahr 2021 beginnen und möglichst noch bis Ende 2021 abgeschlossen sein.