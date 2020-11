Jacobischule: Die Arbeiten schreiten zügig voran

„Als wir vor dreieinhalb Jahren hier raus mussten, war das schon eine unangenehme Überraschung“, sagt Dr. Eike Stiller, der Leiter der Jacobischule. Damals wurde in der Luft des Schulgebäudes PCB festgestellt. Die Gemeindeverwaltung hat schnell reagiert und die Sanierung mit der Gestaltung des ebenfalls im Bau befindlichen Bürgerbegegnungszentrums in der Schule verbunden. Dadurch konnten die Bauarbeiten mit Fördermitteln in Höhe von 3,5 Millionen Euro unterstützt werden. Insgesamt kostet die Renovierung 7,2 Millionen Euro.

„Bei so einer Sanierung weiß man nie, womit man rechnen muss“, sagt der Bauleiter Andreas Deppe beim Rundgang über die Baustelle. Zum Beispiel: Direkt unter dem Putz der Pfeiler im Foyer haben die Architekten bei der Sanierung Stahlbewehrung entdeckt. Der Putz war viel zu dünn aufgetragen. Bei einem Feuer wäre der Stahl direkt der Hitze ausgesetzt gewesen. Deswegen haben die Pfeiler eine neue Ummantelung aus Beton bekommen.

Dann war da das Problem mit den Türstürzen. „Für Standard-Türen waren die zwei Zentimeter zu niedrig“, erklärt Andreas Deppe. Jede neue Tür hätte eine Sonderanfertigung sein müssen. Deswegen war es wirtschaftlicher die Türstürze zu erhöhen, auf 2,10 Meter. Dann kam Corona hinzu. Bautrupps kamen nur noch mit bis zu vier Mitarbeitern auf die Baustelle. Den Planern haben die Herausforderungen einige schlaflose Nächte bereitet. Doch bald sind die wesentlichen Arbeiten abgeschlossen.

Die Fenster sind drin. Die Rohre liegen. Die neue Verkabelung und Elektrik ist bereits vorhanden. Bei dem Bau haben die Planer auf die Digitalisierung der Schule geachtet. Jedes Klassenzimmer wird über schnelles WLAN verfügen. „Dafür haben wir ebenfalls Fördermittel bekommen“, sagt Olaf Kapelle von der Gemeindeverwaltung.

Am Ende wird das Gebäude auf dem modernsten Stand der Technik sein, mit großen Fenstern, frischen Farben, einer Ausgabeküche und großen Displays im Foyer, von denen die Schüler Vertretungspläne und Besucher des Bürgerzentrums Veranstaltungen ablesen können.

„Wir freuen uns sehr auf die neuen Räumlichkeiten“, sagt Dr. Eike Stiller. In den Sommerferien 2021 soll das neue Schulzentrum in Betrieb gehen. Die Eröffnung ist für den 13. und 14. August geplant.

„So langsam fügen sie die Puzzleteile zusammen“, sagt Bürgermeister Mario Hecker. Damit meint er sowohl die Bauarbeiten in dem Schulzentrum als auch die verschiedenen Baustellen in Hohenhausen.

Der Mehrgenerationenpark wird das Schulzentrum mit der Hohenhauser Straße und dem Seniorenzentrum „Mittendrin im Kalletal“ verbinden.