Unfallflucht per Taxi endet im Kalletal

Nach Crash in Porta Westfalica empfängt die Polizei einen 46-Jährigen an dessen Haustür

Porta Westfalica/Kalletal (WB) -

Zu einer Verkehrsunfallflucht in Porta Westfalica wurde in der Nacht zu Samstag eine Streifenwagenbesatzung gerufen. Vor Ort fanden die Beamten nur noch einen stark beschädigten Skoda vor. Dieser wurde sichergestellt und abgeschleppt. Vom Fahrer gab es zunächst keine Spur. Dieser konnte später in Kalletal ermittelt werden.