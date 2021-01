„Zahllose Spaziergänger, zum großen Teil aus den Nachbarkreisen Minden-Lübbecke und Herford, aus der Stadt Bielefeld waren angereist, um in den Höhenlagen am Taller Wichtel, an der Windmühle Bavenhausen oder am Rafelder Berg zu spazieren oder zu rodeln“, berichtet Bürgermeister Mario Hecker auf Anfrage. Dabei sei auf Feldern wild geparkt und Hofeinfahrten seien einfach zugeparkt worden. „Besonders am Samstag hat der Andrang so chaotische Verhältnisse angenommen, dass das Ordnungsamt die Polizei zur Unterstützung rufen musste“, sagt Hecker. Die Beamten hätten Präsenz gezeigt, Kfz-Kennzeichen notiert und Platzverweise ausgesprochen. Viele Besucher hätten keine Masken getragen und keine Abstände eingehalten, so Hecker.

Für die kommenden Wochenenden werde das Ordnungsamt verstärkt ein Auge auf diese Bereiche haben, kündigt der Bürgermeister an.

Auch die Landwirte appellieren in diesen Tagen an alle Ausflügler zu besonderer Rücksicht: Vor allem bereits bestellte Felder dürfen mit Rücksicht auf die dort wachsenden Nahrungsmittel nicht betreten oder befahren werden – von Geländewagen sowieso nicht, aber auch nicht von Schlitten.