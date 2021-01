„Wir gewinnen ein Stück mehr Sicherheit“

Kalletal-Hohenhausen (WB). -

Gleich zwei gute Nachrichten hat Kalletals Bürgermeister Mario Hecker am Dienstagvormittag im Gepäck: Die Bezirksregierung Detmold fördert die Anschaffung von vier Raumluftreinigungsanlagen zu 100 Prozent. Für diese insgesamt 18.000 Euro aus dem Fördertopf des Landes werden die vier Schulstandorte der Gemeinde – Jacobischule und Grundschule in Hohenhausen sowie die Grundschulen in Bavenhausen und Langenholzhausen – mit diesen vier mobilen Anlagen ausgestattet.