Kalletal-Hohenhausen (WB). -

Udo und Elfgard Holzhauer schließen am Samstag, 30. Januar, ein letztes Mal die Tür zu ihrer Fleischerei. Das Ehepaar geht in den Ruhestand und gibt den Betrieb an der Rintelner Straße in Hohenhausen auf. Eigentlich wollte Udo Holzhauer (65) schon vor fünf Jahren aufhören. Aber auf Drängen der Kundschaft hat er weiter gemacht.