„Die Intention war, die Kinder in dieser coronabedingt bewegungslosen Zeit für Sport und Bewegung zu motivieren, da ja aktuell nichts im organisierten Rahmen stattfinden kann“, sagt die erste Vorsitzende des Vereins, Christin Görtler.

110 Beutel konnten so – allerdings nicht nur für die Vereinskinder – sondern auch für die Kinder der AWO-Kita Bullerbü in Hohenhausen gepackt werden. 75 Beutel gingen bei einer Übergabe in der Einrichtung an die Kindergartenkinder. 35 Beutel blieben im Verein.

„Wir haben die Kita Bullerbü ausgesucht, nicht nur weil es meine frühere Kita ist, sondern weil wir schon immer eine gute Kooperation mit der Einrichtung pflegen“, so Christin Görtler jetzt bei der Übergabe der Tüten. Wie in allen anderen Einrichtungen im Kalletal sind auch hier derzeit bis zu 40 Prozent der Kinder in der Betreuung.

Die Bewegungsbeutel sind Turnbeutel, die mit dem Logo des Budo SV Kalletal bedruckt sind. Darin enthalten ist ein Springseil, zwei kleine Softbälle und für die Vereinskinder ein Fitnessband. Zusätzlich gibt es einen Zettel mit Hinweisen zu Bewegungsbeispielen. Diese finden die Eltern auf der Homepage des Vereins, www.budo-sv-kalletal.de, unter dem Reiter „Aktuelles“. Von dort aus geht es zu einem Cloud-Speicher, aus der die Beispiele heruntergeladen werden können.

„Weil die sportliche Bewegung in dieser Zeit viel zu kurz kommt, bieten wir vom Verein ebenfalls Online-Trainingseinheiten an. Es ist ganz schlimm, dass es derzeit überhaupt keinen Sport mehr gibt. Das hat nicht nur Folgen für den Körper“, sagt Christin Görtler. Zur gesunden Stärkung hat der Verein in alle Beutel auch noch einen Fitnessriegel beigelegt.