Sie freuen sich besonders darüber, dass die Initiativen für das Schwerpunktprogramm Umwelt- und Naturschutz mit Unterstützung der Gemeinde und der Vereinsgemeinschaft auf den Weg gebracht oder umgesetzt werden konnten.

Weitere 15 hochstämmige Bäume wurden gepflanzt. Die Anzahl der Blühstreifen in der Feldflur und auch im privaten Bereich zum Artenschutz nimmt merkbar zu. Auch der Antrag auf Bekämpfung der Bodenerosion habe bei der Gemeinde und beim Kreis Zustimmung gefunden. Ein Kataster zum Hochwasserschutz sei bereits in Arbeit. Die Beteiligung am Kampf gegen die Weserversalzung sei allerdings bisher ohne Erfolg geblieben.

Die Volksinitiative Artenvielfalt habe man mit einer Unterschriftensammlung unterstützt. Die zahlreichen Kalldorfer hätten dazu beigetragen, dass das vorgeschriebene Quorum für die Zulassung der Behandlung im Landtag bereits erreicht worden sei.

Ein Antrag auf Untersuchung der Notwendigkeit von einzelnen Wirtschaftswegen stimme zwar mit der Landesgesetzgebung überein, sei bisher ohne konkrete Beschlüsse geblieben.

Wilfried Gerkensmeier, Hans Bentler und Georg Lätzsch hätten wiederum dafür gesorgt, dass die Feiern zum Volkstrauertag und zum Tag der Deutschen Einheit nicht vergessen, sondern mit Anteilnahme der Bürger unter Berücksichtigung aller Corona-Vorschriften begangen wurden, heißt es in der Jahresbilanz