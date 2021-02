Starker Partner für „Smart Cities“

Im Vergabeverfahren für die wissenschaftliche Begleitung des Projektes „digital.interkommunal“ der Gemeinde Kalletal und der Alten Hansestadt Lemgo hat sich eine Fraunhofer Forschungseinrichtung durchgesetzt: IOSB-INA wird die Strategiephase als externer Partner begleiten.

Fünf Projektfelder sind angedacht, dazu gehören jeweils mehrere Projekte . Die Themen reichen von medizinischer Versorgung und Lebensmittelversorgung im ländlichen Raum bis hin zum virtuellen Wohnheim. Eine ausführliche Bürgerbeteiligung und das Einbeziehen lokaler Experten sind für das Projekt unerlässlich.

Professor Jürgen Jasperneite, Direktor des Fraunhofer IOSB-INA: „Wir freuen uns auf eine spannende Aufgabe und darauf, dieses zukunftsorientierte Projekt der beiden Kommunen mit unserer Erfahrung begleiten zu dürfen. Digitalisierung ist unser Kernthema und durch unsere Arbeit im Rahmen von ‚Lemgo digital‘ sind wir nicht nur mit der Situation vor Ort vertraut, sondern bereits gut vernetzt. Das ist für uns das Sprungbrett in die Begleitung des Projektes.“

Die Bürgermeister der beiden Kommunen blicken zuversichtlich auf den weiteren Projektverlauf . Markus Baier, Bürgermeister der Alten Hansestadt Lemgo erklärt: „Lemgo blickt als Stadt bereits auf eine längere Tradition einer intensiven Zusammenarbeit mit der Wissenschaft zurück. Gerade in den vergangenen Jahren konnte Fraunhofer seine Kompetenz im Rahmen von ‚Lemgo digital‘ im Bereich Smart City hier unter Beweis stellen. Wir sind ausgesprochen optimistisch, in den nächsten knapp 20 Monaten eine gemeinsame, überzeugende Smart City Strategie für den Raum der beiden Kommunen zu erarbeiten.“

„ Die Smart-City-Strategie ist in der Nachhaltigkeitsstrategie der Gemeindes Kalletal verankert. Die Smart-City-Strategie ist in der Nachhaltigkeitsstrategie der Gemeindes Kalletal verankert. “ Bürgermeister Mario Hecker

Mario Hecker, Bürgermeister der Gemeinde Kalletal ergänzt: „Wer heute intensiv über das digitale Morgen nachdenkt, kommt an der Ausrichtung auf eine effizientere und umweltfreundlichere Infrastruktur, die allen zugänglich ist, nicht vorbei. Denn nur so kann die Lebensqualität der Bewohner erhöht und der ökologische Fußabdruck verringert werden und dazu beitragen, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Darum ist die Smart-City-Strategie in der Nachhaltigkeitsstrategie der Gemeinde Kalletal als ein wesentlicher Bestandteil fest verankert. Diese mit Lemgo und Fraunhofer jetzt auf den Weg bringen zu dürfen, ist für eine ländlich geprägte Gemeinde wie Kalletal ein großes Plus.“