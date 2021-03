„Das Vereinsleben wird profitieren“

Weitere Themen des Interviews sind die Digitalisierung und der Karneval. Mario Hecker sagt auch, warum er nicht mit dem Gesundheitsminister tauschen würde. ­Seit einem Jahr bestimmt Corona unseren Alltag. Wie hat die Pandemie das Leben von Ihnen und Ihrer Familie verändert? Mario Hecker: Mit Ausnahme der sich aus der Coronaschutzverordnung ergebenden Einschränkungen und den daraus resultierenden Umständen hat sich in unserem familiären Miteinander nicht wirklich etwas geändert. Sehnen Sie sich danach, mal wieder in ein Restaurant oder in ein Konzert zu gehen oder sich mit vielen Freunden zu treffen? Hecker:Ich würde es den Gastronomen und Betreibern zumindest wünschen, bald wieder öffnen zu dürfen und natürlich wäre das auch für meine Familie und mich eine willkommene Möglichkeit der Abwechslung. Halten sich die Menschen in Kalletal an die Regeln? Musste Ihr Ordnungsamt schon oft bei Verstößen einschreiten? Hecker: Der überwiegende Teil der Kalletaler Bevölkerung ist sehr diszipliniert.