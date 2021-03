Bellender Hund rettet Hausbewohner

Die Feuerwehr wurde um 14.21 Uhr alarmiert. „Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war aus einigen Kilometern Entfernung eine erhebliche Rauchentwicklung zu sehen“, so Brandinspektor und Feuerwehrsprecher Horst Brinkmann. Kaum war die Wehr vor Ort, kam es zu einer Rauchgasdurchzündung und der ganze Dachstuhl stand in Vollbrand. Die Feuerwehr versuchte, ins Innere vorzudringen. Doch eine Feuerwalze verhinderte das: Die Feuerwehrleute, die ins Treppenhaus gegangen waren, kamen „von oben bis unten schwarz“ wieder heraus, so Horst Brinkmann.