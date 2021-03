Kreis Lippe verschärft Beschränkungen

Die Maßnahmen sollen je nach Inzidenzwert im Kreisgebiet oder auch für einzelne Städte und Gemeinden angeordnet werden. Für die Vorschläge des Kreises Lippe hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) die Zustimmung erteilt. Grund sind die zuletzt wieder stark steigenden Infektionszahlen im Kreis Lippe mit einer nachhaltigen und signifikanten Sieben-Tages-Inzidenz deutlich über 100.

„Innerhalb kurzer Zeit ist das Infektionsgeschehen in Lippe wieder deutlich dynamischer geworden. Mir ist bewusst, dass die erweiterten Schutzmaßnahmen im Kreis Lippe nochmal teils harte Einschnitte in den Lebensalltag bedeuten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es bei allem darum geht, das wichtigste zu schützen, das wir haben: Die Gesundheit der Menschen in Lippe“, erklärt Landrat Axel Lehmann (SPD).

Wann treten die Schutzmaßnahmen in Kraft?

Für das gesamte Kreisgebiet treten ab Donnerstag, 25. März, die genannten Schutzmaßnahmen für eine Überschreitung der Sieben-Tages-Inzidenz von 100 in Kraft.

Für Augustdorf, Barntrup, Kalletal, Lage und Schieder-Schwalenberg greifen zusätzlich die Schutzmaßnahmen ab einer Inzidenz von 200.

Die Anordnung von erweiterten Schutzmaßnahmen wird fortlaufend überprüft. Wird die Sieben-Tages-Inzidenz an sieben aufeinander folgenden Tagen nachhaltig und signifikant unterschritten, sollen die Maßnahmen in Abstimmuing mit dem MAGS aufgehoben werfen.

Schutzmaßnahmen bei einer 7-Tages-Inzidenz über 100 - kreisweit

Folgendes gilt ab Donnerstag, 25. März, da der Inzidenzwert von 100 für das gesamte Kreisgebiet überschritten wird:

Treffen im öffentlichen Raum:

Bei Treffen im öffentlichen Raum ist nur das Zusammentreffen eines Hausstands mit einer Person eines weiteren Hausstands, höchstens jedoch insgesamt fünf Personen, erlaubt. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden hierbei nicht mitgezählt, Paare zählen unabhängig von ihren Wohnverhältnissen als ein Hausstand.

Gottesdienste:

Den Kirchen und Religionsgemeinschaften wird im Rahmen ihrer eigenen Verantwortung unter Berücksichtigung des lokalen Infektionsgeschehens empfohlen, auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten. Zusätzlich darf sich bei Präsenzgottesdiensten pro zehn Quadratmeter nur ein Besucher im Gottesdienstraum aufhalten, die Personenobergrenze von 100 Personen darf nicht überschritten werden. Die Treffen dürfen höchstens 90 Minuten dauern dürfen. Bei Zusammenkünften außerhalb geschlossener Räume gilt die Personenobergrenze von 250 Personen.

Maßnahmen bei einer 7-Tages-Inzidenz über 200 - kreisweit oder für einzelne Kommunen

Folgendes kann angeordnet werden, wenn der Inzidenzwert von 200 der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Konkret gilt es ab Donnerstag, 25. März, für Augustdorf, Barntrup, Kalletal, Lage und Schieder-Schwalenberg:

Treffen im privaten Raum:

Bei Treffen im privaten Raum ist nur das Zusammentreffen eines Hausstands mit einer Person eines weiteren Hausstands, höchstens jedoch insgesamt fünf Personen, erlaubt. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden hierbei nicht mitgezählt, Paare zählen unabhängig von ihren Wohnverhältnissen als ein Hausstand. Ausnahmen gelten für berufliche und dienstliche Tätigkeiten sowie für ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend erforderlich ist. Diese Regelung findet außerdem keine Anwendung bei der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts sowie bei der Begleitung Sterbender.

Maßnahmen bei einer 7-Tages-Inzidenz über 300 - kreisweit

Ausgangssperre:

In der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr am folgenden Morgen gilt eine allgemeine Ausgangssperre. Ausnahmen hiervon gelten, wenn triftige Gründe vorliegen. Das sind insbesondere der Weg zur Schule, Arbeit, Kita, Arzt, die Unterstützung Hilfsbedürftiger, die Begleitung Sterbender, Handlungen zur Versorgung von Tieren, zwingend notwendige Jagdhandlungen bei Wildunfällen.