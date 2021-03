Die Brief-Aktion ist der Startschuss für das Projekt „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung. An diesem Programm für innovative Gemeinden, für das sich 115 Kommunen beworben hatten, nimmt die Gemeinde Kalletal teil. Mit zehn Kommunen startete die Gemeinnützige Hertie-Stiftung im Januar. Die teilnehmenden Städte und Gemeinden geben dabei in einem begleiteten Verfahren eine reale kommunalpolitische Entscheidung an die Jugendlichen ab. „Demokratie kann man nicht früh genug lernen. Uns ist es dabei wichtig, Jugendliche nicht nur zu konsultieren, sondern sie wirklich entscheiden zu lassen“, sagte Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Stiftung. Kommunales Team Dem schließt sich das „Kommunale Team“, dass sich zwischenzeitlich zur Umsetzung des Projektes in Kalletal gebildet hat, an.