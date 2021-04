Kater-Skulptur beschädigt

Empörung in Kalletal-Talle über mutwillige Zerstörungen im Bergdorf

Kalletal-Talle (WB). -

Von Reiner Toppmöller

Mit großem Entsetzen hat Renate Lübbing vor einigen Tagen festgestellt, dass offensichtlich versuchte wurde, die Kater-Skulptur an der Buswendeschleife zu zerstören. Dem Kunstwerk, das dort aufgestellt worden war, wurden die Augen ausgestochen. Zusätzlich versuchten die Täter, die Figur an mehreren Stellen anzuzünden, was aber nicht gelang.