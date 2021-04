In 50 Jahren elf Millionen Besucher begeistert

Knapp 11 Millionen Menschen haben in den 50 Jahren das größte Freilichtmuseum Deutschlands besucht. Waren es bei der Eröffnung am 7. Juli 1971 noch 24 historische Gebäude, so sind im Laufe der Zeit fast 100 weitere hinzugekommen. Und es werden immer mehr: So zeigt das Haus Stöcker ab Ende Juli das Wohnen in den 1950er und 1960er Jahren im Siegerländer Weiler. „Es verdeutlicht auch die Widersprüchlichkeit dieser Zeit, als man noch mit Tieren unter einem Dach lebte, aber bereits die Nachbarn zum gemeinsamen Fernsehschauen einlud“, sagt Museumsdirektor Prof. Jan Carstensen.