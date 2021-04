Smarte Rallye gestartet

Kalletal (WB) -

Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren sollen künftig in der Kalletaler Kommunalpolitik Gehör finden. Eine smarte Rallye, bei dem die Gemeinde erkundet werden kann, ist jetzt gestartet. Für die Teilnahme an der Rallye wird die Mitmach-App PLACEm benötigt. Mit dieser App können die QR-Codes an den Plakaten der zehn Standorte gescannt werden. Die Mitarbeiterinnen vom Verein für Kinder- und Jugendarbeit Kalletal (KJK e.V.) haben die Plakate platziert.