Eine Auszeit für Senioren

Viers letzter Besuch führte sie in das Wohn- und Pflegeheim Eichenhof. Dort erzählte sie in einer Geschichte, warum die Linde herzförmige Blätter trägt und brachte die Senioren mit einer plattdeutschen Erzählung dazu, sich über Begriffe aus dem lippischen Platt auszutauschen.

„Es ist immer wieder eine Herzensangelegenheit, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer zu Gesprächen angeregt werden und sich eine unbeschwerte Atmosphäre entwickelt, die auch nach dem Auftritt noch zu spüren ist“, berichtet Vier. Auch Bewohner, die durch einen Schlaganfall einen Sprachverlust aufweisen, haben sich aktiv beteiligt.

Die Finke-Stiftung ist vor dreizehn Jahren mit dem übergeordneten Ziel gegründet worden, die Zufriedenheit im Alter zu verbessern. „So war es uns ein wichtiges Anliegen, den Seniorinnen und Senioren eine fröhliche Abwechslung in den Alltag zu bringen“, informiert Mario Hecker, Vorstandsvorsitzender der Finke-Stiftung. „Auftritte der Akademie Erzählkultur mit Geschichten, die in andere Welten eintauchen, waren dafür genau das richtige Angebot“, ergänzt Dr. Heil, Geschäftsführerin der Stiftung Standortsicherung, die die Finke-Stiftung treuhänderisch verwaltet.

Schließlich sollen durch die Methode des Erzählens Phantasie und Kreativität gestärkt und die Zuhörer auf eine märchenhafte Reise in die Welt des Glücks genommen werden. „Seit 2016 ist das Erzählen von Märchen aus aller Welt sogar immaterielles Weltkulturerbe“, berichtet Vier.

Das Hauptaugenmerk der Akademie Erzählkultur liegt auf der Ausbildung von Erzählern für die unterschiedlichsten Bereiche. „Dadurch genieße ich es umso mehr, wenn ich in Aktion sein darf, um eine Märchenstunde zu geben und zu zeigen wie wichtig das Erzählen ist“, schließt Vier.

Finke-Stiftung

Am 3. Dezember 2008 gründete Elfriede Finke aus Kalletal die Finke-Stiftung. Ihr übergeordnetes Ziel war dabei, die Zufriedenheit im Alter zu verbessern. Elfriede Finke war von mehreren Geschwistern diejenige, die am längsten lebte und so im Alter auch die damit verbundenen Lasten erfahren hat: Immobilität, Einsamkeit und Hilfsbedürftigkeit. Mit der Stiftungsgründung wollte sie genau da ansetzen und Menschen in ihrer Region mit ähnlichen Schwierigkeiten helfen.

Zweck der Finke-Stiftung ist die Förderung der Bildung, Wissenschaft und Kultur im Bereich der Altenhilfe, vorrangig in Kalletal und Lippe zum Beispiel durch Unterstützung bei der Ausbildung von Pflegekräften oder mit dem Angebot von Veranstaltungen für ältere Menschen in der Gemeinde Kalletal.