Von Bernhard Hertlein

Blomberg (WB). Im Elektronikkonzern Phoenix Contact stehen in diesem Jahr umfangreiche personelle Veränderungen an der Unternehmensspitze an. Schon im Juli wird der langjährige Personalchef Prof. Gunther Olesch mit Erreichen des 65. Lebensjahres aus der Geschäftsführung des Großunternehmens im lippischen Blomberg ausscheiden.