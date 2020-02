Detmold (WB). Welche Klimawirkung hat die Tätigkeit des eigenen Unternehmens und der erzeugten Produkte? Und wie ermittelt man den Ausstoß an Treibhausgasen und erstellt daraus eine CO 2 -Bilanz? Diese Fragen standen im Mittelpunkt einer gemeinsamen Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold (IHK) und der Effizienzagentur NRW (efa NRW).

20 interessierte Vertreterinnen und Vertreter aus Industrieunternehmen der Region lernten dazu jetzt in der IHK Lippe die Hintergründe und den methodischen Ansatz der CO 2 -Bilanzierung sowie das kostenfreie und einfach zu bedienende Online-Tool „ecocockpit“ der Effizienzagentur NRW in der Praxis kennen. „Eine CO 2 -Bilanz erstellen und zwar ohne Riesenaufwand und dennoch mit belastbaren Ergebnissen, das wünschen sich immer mehr Unternehmen“, so Matthias Carl, stellvertretender Geschäftsführer der IHK Lippe.

„Ab 2021 wird es teuer“

„Insbesondere große Konzerne aus Handel, Automobil- und Möbelindustrie verlangen inzwischen von ihren Lieferanten konkrete Aussagen zum Ausstoß von Treibhausgas“, betonte Gabriele Paßgang von der efa NRW. Andreas Bauer-Niermann von der efa NRW nannte viele weitere Gründe, warum sich Unternehmen mit der CO 2 -Bilanzierung befassen sollten: „Ab 2021 wird es teuer. Denn die CO 2 -Emissionen von Brenn- und Kraftstoffen werden mit einem jährlich steigenden Preis belegt.“

„Aber auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung zwingen zum Handeln“, sagte Bauer-Niermann. Unternehmen sollten sich deshalb auch strategisch mit dem Thema CO 2 -neutrale Produktion auseinandersetzen. „Dazu muss man wissen, wo man heute steht und an welchen Stellen man effektiv mit Maßnahmen ansetzen kann“, bemerkte Andreas Bauer-Niermann.

Unterschätzt würden derzeit noch die Chancen, zum Beispiel für eine effizientere Produktion und das Produktmarketing sowie für das Arbeitgeber- und Unternehmensimage. Bauer-Niermann forderte die Teilnehmenden auf: „Werden Sie jetzt aktiv. Dann geben Sie in ihrer Branche den Ton an, setzten die Standards und diskutieren auf Augenhöhe mit Ihren Lieferanten.“