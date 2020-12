Ausgangssperren im Kreis Lippe

In der Zeit von 22 bis 6 Uhr (an Heiligabend und dem Ersten. Weihnachtstag von 1 bis 5 Uhr; an Silvester/Neujahr: von 3 bis 6 Uhr) dürfen sich auch Einzelpersonen nur noch dann draußen aufhalten, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit oder Schule, zur Kita oder zum Arzt sind, wenn sie Tiere ausführen und dies nicht außerhalb der Ausgangssperre erfolgen kann sowie wiederum zur Unterstützung Hilfsbedürftiger oder wenn sie auf dem Weg zu einem Sterbenden sind.

Diese Maßnahmen gelten nach Angaben der Kreisverwaltung, bis die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Lippe an sieben Tagen in Folge wieder unter dem Wert von 200 liegt. Vorab hat sich der Kreis Lippe in dieser Sache mit dem NRW-Gesundheitsministerium abgestimmt.

Darüber hinaus gilt für Horn-Bad Meinberg, Lage und Augustdorf sowie künftig überall dort, wo der 7-Tages-Inzidenzwert 350 überschreitet, dass sich dort auch in der Zeit vom 24. bis einschließlich 26. Dezember in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken höchstens fünf Personen aus zwei Hausständen treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren, die zu diesen beiden Hausständen gehören, zählen nicht mit.

Berufliche, dienstliche sowie ehrenamtliche Tätigkeiten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend erforderlich ist, bleiben erlaubt. Speziell in Augustdorf gilt, dass dort auch Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung als nur online stattfinden dürfen. Mit maximal 25 Personen (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit) dürfen Bestattungen oder ein Totengebet unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung geltenden Mindestabstandes sowie unter Berücksichtigung der Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen abgehalten werden.

Im Kreis Lippe wurden am Freitag insgesamt 7378 bestätigte Coronafälle gezählt. 106 Personen sind seit Beginn der Pandemie verstorben, fünf mehr – ein 70-Jähriger, eine 85-Jährige, ein 88-Jähriger, eine 84-Jährige und eine 90-Jährige – als am Vortag gezählt waren. Aktuell sind 1494 Personen in Lippe nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenzzahl für den Kreis Lippe beträgt derzeit 274,2.