Von Florian Weyand

Die 33-Jährige wurde nach ihren Angaben am Mittwoch, 9. Oktober, zwischen 10 und 11 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Lage von zwei Männern aufgesucht. »Die beiden Männer, die die Geschädigte nach ihrer Aussage nach nicht kannte, schubsten sie, um in die Wohnung zu gelangen«, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Frau wurde in eigener Wohnung mit Messer bedroht

Die Frau soll anschließend von einem der Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht und aufgefordert, sich zu entkleiden. »Es kam zu Misshandlungen und einem sexuellen Übergriff«, teilt die Polizei mit.

Die Frau kann nur einen Tatverdächtigen näher beschreiben. Der Mann sei athletisch, von südländischen Aussehen, schwarzhaarig und etwa 1,75 m groß. Zur Tatzeit habe er ein Cappy, eine lilafarbene Jacke, eine blaue Jeanshose und schwarze, leicht glänzende Winterschuhe getragen.

Kriminalpolizei nimmt Hinweise entgegen

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf den Tatverdächtigen, der auf dem Phantombild abgebildet ist, unter der Rufnummer 05231/6090.