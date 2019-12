Von Bärbel Hillebrenner

Lage (WB). Pelze, wohin man schaut: Pelze. Und Unmengen an weißen Schnittmustern. Mittendrin: Thorsten Pohle (55), Kürschner, Designer, ein Mann, in dessen Kopf es nur so an Ideen sprudelt. „Die Kleiderschränke sind voll von Omas ausrangierten Pelzmänteln. Doch wohin damit?“ Sein Rezept: Felle und alte Zeltplanen mitein­ander kombinieren.