Von Hans Peter Tipp

Ein großes Geschenk kann sich der TBV trotzdem noch unter den Tannenbaum legen: Am zweiten Weihnachtstag tritt die Mannschaft des Trainers Florian Kehrmann in ihrem letzten Spiel des Jahres zum OWL-Derby bei GWD Minden (18.15 Uhr/Sky) an und kann mit einem Sieg den Nachbarn überflügeln. »Wir freuen uns auf ein heißes Derby und werden sie ärgern bis aufs Blut«, kündigte Kehrmann an. TBV-Manager Jörg Zereike stellte fest: »Wenn wir in Minden gewinnen, können wir auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern. Das ist eine Ziel, für das es sich lohnt, noch einmal alles zu investieren.«

Gestern kippte die Partie gegen das Überraschungsteam aus dem Bergischen Land, als Lemgo dem Sieg am nächsten war. Nach dem 20:15 von Donat Bartok (50. Minute) kochte die Stimmung in der mit 4580 Zuschauern so gut wie noch nie in dieser Saison besetzten Lipperlandhalle fast über. Der Sieg schien zum Greifen nah, doch der TBV griff einfach nicht zu. Statt dessen unterliefen den TBV-Profis urplötzlich Abspielfehler, die sie sich bis dahin nicht geleistet hatten. Der bis dahin hundertprozentige Tim Hornke vergab einen Siebenmeter, und mehrmals fanden die TBV-Angreifer ihren Meister im nun starken BHC-Keeper Bastian Rutschmann.

Die Bergischen Löwen, vom Aufsteiger in der Hinrunde zu einem erstaunlich stabilen Erstligateam gereift, witterten ihre Chance. Innerhalb von nur fünf Minuten stellten sie mit fünf Treffern zum 20:20-Ausgleich alles wieder auf Anfang. Der TBV wankte. Die Zuschauer, eben noch begeistert, bangten nun um ihr Team. Dieses Nervenspiel ließ niemanden kalt. Jeder weitere Fehler hätte in dieser Phase einer zuviel sein können. Doch mit dem Rücken zur Wand fingen sich die Lemgoer. Fabian van Olphen mit dem 21:20 (57.) und Tim Hornke mit dem 22:21 (60.) holten die Führung zurück. Artistisch hielt der starke Torwart Peter Johannesson zwei Mal gegen BHC-Angreifer Arnor Thor Gunnarsson. Doch bei den Ausgleichstreffern des BHC-Rückraumhünen Fabian Gutbrod zum 21:21 (57.) und wenige Sekunden vor Schluss war er machtlos.

»Gefühlt ist das eher ein verlorener Punkt«, betonte Kehrmann: »aber wir haben jetzt seit fünf Spielen nicht verloren und wollen diese Serie bis zum Jahresende halten.« BHC-Kollege Sebastian Hintze sprach von einem verrückten Spiel und sagte: »Ich kann mit diesem einen Punkt gut leben.«

TBV-Tore: Hornke 10/4, Suton 4, Kogut 3, Bartok 2, Theuerkauf 1, Zieker 1, van Olphen 1 – Bergischer HC: Gutbrod 5, Arnesson 3, Boomhouwer 3/1, A. Gunnarsson 3/1, Baena Gonzalez 2, Darj 2, Babak 1, Criciotoiu 1, Nippes 1, Petrovsky 1 – Zuschauer: 4580