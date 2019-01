Lemgo (WB/paul/tip). Der TBV Lemgo Lippe und Rückraumspieler Tim Suton haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages bis 2022 geeinigt. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 22-Jährige war bei der Handball-WM der einzige Spieler eines OWL-Klubs in der Auswahl des Deutschen Handballbundes.

»Es ist ein deutliches Zeichen von beiden Seiten, das hoffentlich viele Fans erfreut. Bei den Überlegungen über meine Zukunft gab es für mich fast keine Gründe wegzugehen, aber sehr, sehr viele Gründe in Lemgo zu bleiben«, erklärt der Handball-Nationalspieler.

Für TBV-Trainer Florian Kehrmann ist die Verlängerung eine gute Botschaft: »Tim ist ein unglaublich wichtiger Spieler, ein absolutes Vorbild in Sachen Einsatzbereitschaft und Einstellung.«

»Begehrlichkeiten bei vielen anderen Vereinen«

»Ein so guter Spieler wie Tim, der bei uns zum Nationalspieler und WM-Teilnehmer gereift ist, weckt natürlich Begehrlichkeiten bei vielen anderen Vereinen«, wird Geschäftsführer Jörg Zereike in der Mitteilung zitiert. Er führt fort: »Darum sind wir sehr froh und stolz, dass er sich bei uns so wohl fühlt und sich so klar und deutlich und für so lange Zeit für uns entschieden hat.«

Mit Ausnahme eines einjährigen Gastspiels beim TuS N-Lübbecke in der Saison 15/16 spielt Suton seit November 2014 beim TBV, sein Vertrag war bereits 2017 vorzeitig bis 2020 verlängert worden.

Suton war bei der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark von Bundestrainer Christian Prokop nach der Verletzung des früheren Lemgoers Martin Strobel während der Hauptrunde als Spielmacher nachnominiert worden. In bislang elf Länderspielen hat der Lemgoer 17 Tore erzielt.