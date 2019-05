Von Hans Peter Tipp

4790 Zuschauer spendeten rhythmischen Beifall, und der ein oder andere der ansonsten so coolen Handballprofis verdrückte sogar ein paar Tränen, als die heimischen Fans sie ein letztes Mal hochleben ließen. Besonders umjubelt wurden natürlich die Stammspieler Hornke und Zieker , auf deren Tore der TBV in den vergangenen Jahren so sehr bauen konnte. Zieker sprach in einer emotionalen Rede von »unfassbaren sieben Jahren«, die er in Lemgo erlebt habe und bedankte sich bei Zuschauern, den TBV-Mitarbeitern, seinem Trainer Florian Kehrmann und besonders bei seiner Frau Hannah.

" „Das sind alles super Jungs.“ TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike "

Geschäftsführer Zereike verzichtete in der Pressekonferenz auf die üblichen Worte zum Spiel, um auch hier die scheidenden Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. »Alle haben bis zum Schluss immer alles reingehauen. Das sind super Jungs. Obwohl Abschiede im Leistungssport dazugehören, kommt natürlich ein wenig Wehmut auf – gerade wenn uns solche Leistungsträger wie Tim und Patrick verlassen. Danke für euren Einsatz und euren Kampfgeist.«

Zereike vergaß nicht, sich auch bei den Zuschauern zu bedanken, die beim 26:34 gegen den THW Kiel für eine ausverkaufte Halle gesorgt hatten. Zereike: »In dieser Saison hatten wir immer eine tolle Stimmung in der Phoenix-Contact-Arena.«

" „Es ist sehr viel Herzblut dabei“ Trainer Florian Kehrmann "

Auch der Trainer konnte sich der Abschiedsstimmung nicht entziehen, schließlich hatte er mit allen Spielern mindestens fünf Jahre zusammengearbeitet. »Es ist sehr viel Herzblut dabei«, gab Kehrmann zu: »Mir liegen zwar alle meine Spieler am Herzen, aber zu manchen hat man doch ein andere Beziehung als zu denen, die noch nicht solange dabei sind.«

Während Hornke und Zieker unter seiner Regie zu gestandenen Bundesligaspielern geworden sind, bescheinigte Kehrmann auch Eigengewächs Ebner und Robin Hübscher, der am Mittwoch gegen Kiel bei drei Wurfversuchen drei Mal den Pfosten traf und als einziger der verabschiedeten Spieler ohne Torerfolg blieb, eine gute Entwicklung. Der 23 Jahre alte Hübscher kam 2014 nach Lemgo. »Robin muss jetzt einfach mal die erste Geige bei einem Verein spielen. Ich glaube, dass er sich in Hüttenberg beweisen wird. Und dann wird er auch seinen Weg machen.«

Dominik Ebner bedankt sich bei den TBV-Fans. Foto: Tipp Dominik Ebner bedankt sich bei den TBV-Fans. Foto: Tipp

Rechtsaußen Ebner habe er seit der A-Jugend über die zweite Mannschaft und zuletzt in der Bundesliga begleitet, stellte Kehrmann fest: »Das ist auch für mich sehr emotional als Trainer. Ich glaube aber, dass er nicht so sehr der Außenspieler ist, sondern seine Stärken im Rückraum liegen. Das muss er jetzt zeigen. Dabei muss er über die zweite Liga gehen.« Er werde seinen Schützling jedenfalls weiterhin aufmerksam verfolgen. Kehrmann: »Und vielleicht sieht man sich ja zweimal.«

Als Nachfolger für das scheidende Quartett stehen in Lemgo der Halbrechte Andreas Cederholm (GWD Minden), die Linksaußen Bjarki Már Elísson (Füchse Berlin) und Alexander Reiman (SC Magdeburg Youngsters) sowie die Rechtsaußen Bobby Schagen (TVB Stuttgart) und Lukas Zerbe (TuS Ferndorf) fest.

Der erste Spieltag der Saison 19/20 ist für den 22. und 25. August terminiert. Noch aber steht die letzte Partie dieser Spielzeit aus. Am 9. Juni tritt der TBV dazu bei der MT Melsungen an.