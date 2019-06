Lippe (WB). Während einer Unfallaufnahme mit einem verletztem Radfahrer am Samstagnachmittag in Lemgo, Einmündungsbereich Stiftstraße / Engelbert-Kämpfer-Straße bemerkte einer der eingesetzten Polizeibeamten einen 21-jährigen Lemgoer, der aus seinem PKW heraus den am Boden liegenden und verletzten Radfahrer mit seinem Handy fotografierte.