Von Hans Peter Tipp

Lemgo (WB). Sicher ist sicher: Dem aufkommenden Interesse anderer Vereine an seinem Rückraumspieler Jonathan Carlsbogard hat der Handball-Bundesligist TBV Lemgo einen Riegel vorgeschoben und den Vertrag mit dem Schweden vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Der 24-Jährige steht nun bis zum 30. Juni 2022 bei den Lippern unter Vertrag. Ursprünglich lief sein Kontrakt bis 2020. Carlsbogard war vor der vergangenen Saison von Redbergslids IK Göteborg nach Lemgo gekommen und hatte sich auf Anhieb gut eingefügt. In seiner ersten Saison in der Bundesliga erzielte der Schwede 49 Treffer und sammelte 51 Assists für den TBV. Darüber hinaus war er in der Abwehr ein wertvoller Baustein für eine erfolgreiche TBV-Saison.

Seinen stärksten Auftritt hatte der Schwede im Heimspiel gegen Leipzig, als ihm bei überdurchschnittlicher Wurfausbeute fünf Treffer gelangen. Wegen einer Schulterverletzung war die Spielzeit für Carlsbogard aber frühzeitig beendet. Der Rückraumlinke befindet sich nach seiner Operation an der linken Schulter in der Reha und versucht alles, bis zum Start der neuen Saison wieder fit zu werden.

»Es war beeindruckend, wie schnell Jonathan sich im Mittelblock unserer Abwehr etabliert hat und wieviel er in recht kurzer Zeit neben Fabian van Olphen gelernt hat«, ergänzt TBV-Trainer Florian Kehrmann: »Ich schätze ihn wirklich sehr, er ist un-gemein spielintelligent und kampfstark und mit 24 Jahren sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Zudem passt er einfach auch menschlich sehr gut in unser Team – ein Aspekt, der für uns bekanntermaßen immer von großer Bedeutung ist.«

»Jonathan ist ein kompletter Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr absolut seinen Mann steht. Das ist auch anderen Vereinen nicht entgangen, deshalb war es uns sehr wichtig, ihn bereits jetzt länger an uns zu binden. Er hat sich in Lemgo sehr schnell zurechtgefunden und ist nicht nur selbst torgefährlich, sondern hat auch ein gutes Auge für seine Mitspieler«, sagte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike.