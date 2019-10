Lemgo (WB/fw/dpa). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) besuchte am Freitag die Stiftung Eben-Ezer in Lemgo. Zudem sammelte er gemeinsam mit NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) Eindrücke beim Studienfonds OWL.

Der Studienfonds ist ein bundesweit einmaliges Kooperationsprojekt der fünf landeseigenen Hochschulen in Ostwestfalen-Lippe, um talentierte Studierende zu fördern. Bereits seit 13 Jahren vergibt die hochschuleigene Stiftung Stipendien an leistungsstarke und engagierte sowie an finanziell bedürftige Studierende an den fünf staatlichen Hochschulen in der Region.

Für den in Detmold geborenen und in Brakelsiek aufgewachsenen Steinmeier ist es nicht der erste Besuch beim Studienfonds. Schon im Jahr 2016 – damals noch als Bundesaußenminister – besuchte er die Stiftung.

Steinmeier trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Lemgo ein

Zuvor besuchte Steinmeier die Stiftung Eben-Ezer in Lemgo. Auf dem Programm stand ein Besuch des Berufskollegs der Stiftung sowie der Austausch mit Lehrenden und Studierenden über Inhalte, Anforderungen und Zukunftsperspektiven sozialer Berufe. Außerdem waren Gespräche mit Klienten und Mitarbeitern verschiedener Stiftungsbereiche und ein Eintrag des Bundespräsidenten ins Goldene Buch der Alten Hansestadt Lemgo vorgesehen.

Die 1862 gegründete diakonische Stiftung Eben-Ezer betreut in der Region Lippe rund 3.500 hilfsbedürftige Menschen. Der Schwerpunkt liegt in der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und psycho-sozialen Problemen.