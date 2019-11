Von Von Hans Peter Tipp

In einer von beiden Mannschaften übernervös geführten Anfangsphase strapazierte bei den Hausherren zunächst Rückraumspieler Isaias Guardiola mit einigen überhasteten Aktionen die Nerven der 3431 Fans. Auf ihren Abwehrriegel konnten sich die Lipper allerdings von Beginn an verlassen, auch weil Torwart Peter Johannesson einen Sahnetag erwischt hatte. So bauten die Lemgoer ihre erste Führung (3:2/6. Minute) nach und nach aus. Schon eine knappe Viertelstunde später traf Andreas Cederholm zum 9:4 (20.). Lemgo lag erstmals mit fünf Treffern vorn. Auf Seiten der Gäste bemühten sich zwei frühere Lemgoer. Nationalspieler Martin Strobel spielte nicht von Anfang an, konnte später im Rückraum aber ebenso wenig Akzente setzen wie Marcel Niemeyer am Kreis. Für Balingen wurde es ein Spiel der verpassten Gelegenheiten. Drei Mal in Folge scheiterten die Gäste am überragenden Johannesson. Vorn erhöhte TBV-Publikumsliebling Christoph Theuerkauf auf 11:5 (24.). Als es in die Kabine ging, führte Lemgo 14:9.

Auch im zweiten Durchgang dominierte zunächst Lemgo. Christian Klimek traf in der 36. Minute per Tempogegenstoß zum 19:13. Knapp sieben Minuten später führten die Gastgeber sogar mit 23:16 und konnten sich doch ihres Sieges noch nicht sicher sein. Die Gallier von der Alb, wie sich die Balinger nennen, hatten zwar keinen Zaubertrank zur Hand, ihr Kampfgeist war jedoch ungebrochen. Weil Lemgo sich eine achtminütige Torflaute gönnte, brachte Strobel die Gäste auf 19:23 (48.) wieder auf Sichtweite. Dann scheiterte Bjarki Mar Elisson beim Stand von 24:20 mit einem Siebenmeter. Es wurde spannend. Balingen war plötzlich wieder da, beim 23:24 (55.) dran und beim 24:24 (57.) gleichauf. Doch der TBV fing sich gerade noch rechtzeitig. Mit einem Doppelpack zum 26:24 (58./59.) beruhigte der stark spielende Jonathan Carlsbogard die Lage.

Erstaunliches ereignete sich im folgenden Balinger Angriff. Nachdem die Unparteiischen nach einem Ausball zunächst auf Einwurf Balingen entschieden hatten, gab HBW-Profi Jannik Hausmann auf Nachfrage zu, dass er den Ball zuletzt berührt hatte. Den Fair-Play-Preis verdiente er sich damit, für den Sieg kamen die Gäste aber nicht mehr in Frage – erst recht nicht, nachdem Cederholm auf 27:24 erhöht hatte.

TBV-Tore: Elisson 2, Kogut 1, Carlsbogard 5, Theuerkauf 2, Schagen 7/2, Cederholm 6, Klimek 4

HBW-Tore: Zobel 9, Niemeyer 2, Taleski 1, Nothdurft 4, Gretarsson 3/3, Strobel 2, Schoch 2, Strohsack 1