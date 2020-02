Von Bernhard Hertlein

Lemgo/San Francisco (WB). Die Banknote der Zukunft soll intelligent sein. Sie kann Daten speichern und darüber Aufschluss geben, wann sie an einem Geldautomaten aus- oder im Handel an einer Kasse eingezahlt wurde. Entwickelt wird diese „smarte Banknote“ im Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo.