Um auch lichtempfindliche Werke der Öffentlichkeit zeigen zu können, hat das kleine Regionalmuseum in Lemgo innerhalb seiner Dauerausstellung die Abteilung „Grafik des Monats“ eingeführt. „Momentan zeigen wir eine aquarellierte Federzeichnung aus dem Jahr 1826 von Anton Wilhelm Strack, seines Zeichens Hofmaler am Schloss Bückeburg“, sagt Dr. Heiner Borggrefe, stellvertretender Museumsdirektor des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake.

Veduten waren Stracks Spezialität

So genannte Veduten waren Stracks Spezialität. Das sind wirklichkeitsgetreue Darstellungen eines Ortes oder einer Landschaft. In diesem Fall hat der Künstler die Porta Westfalica mit Blick auf Minden im Bild festgehalten. Gebirge, Bäume, Fluss, Mensch und Tier sind äußerst fein und detailliert dargestellt. Strack war übrigens ein Spross der berühmten hessischen Künstlerfamilie Tischbein. Mit seinen in Kupfer gestochenen und handkolorierten Veduten hat Anton Wilhelm Strack ein genaues Bild der Weserlandschaft hinterlassen