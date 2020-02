Lemgo (WB). Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo startet zum Valentinstag am Freitag eine besondere Aktion. Alle Verliebten, Verlobten und Verheirateten, die sich an der Museumskasse küssen, haben an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr freien Eintritt in die Dauerausstellung.