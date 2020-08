Isri streicht 450 Jobs in Lemgo

Autozulieferer in Lemgo reagiert auf sinkende Nachfrage nach Autositzen

Lemgo (WB). Jedem vierten Beschäftigten des Autozulieferers Isringhausen – Firmenkürzel: Isri – droht am Stammsitz in Lemgo der Verlust seines Arbeitsplatzes. Insgesamt will der Hersteller von Fahrer- und Beifahrersitzen für Nutzfahrzeuge sowie von technischen Federn 450 Stellen streichen.