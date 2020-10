Die Region verfügt traditionell über viele zusammenarbeitende Unternehmen in der Holz-, Möbel- und Zulieferindustrie, mit Wertschöpfungsketten vom Holz produzierenden Waldbesitzer bis zum Endprodukt. Seit einigen Jahrzehnten verzeichnet dieses Netzwerk einen wirtschaftlichen Rückgang, und obendrein stellen die Folgen der Klimaveränderungen Forst- und Holzwirtschaft vor neue Herausforderungen.

Die drei Partner im Kreis Lippe sehen die aktuelle Situation als große Chance: Sie möchten in Lemgo ein „Smart Wood Center“ etablieren und dazu Fördermittel der Europäischen Union (EU) in Höhe von geschätzt drei Millionen Euro einwerben. „Wir sind über diverse Workshops rund um das Cluster Holz schon seit längerem in einem engen Dialog mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Lippe und der TH OWL und haben uns von der Idee des ‚Smart Wood Centers‘ überzeugen können“, erläutert Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des Landesverbands Lippe. Das „Smart Wood Center“ wird zwischen Kreiswirtschaftsförderung und dem Fachbereich Holztechnik der TH OWL schon länger vorbereitet und soll auf dem Areal von Schloss Brake als „Innovation Lab“‚ mit enger Anknüpfung an den Innovation-Campus Lemgo angesiedelt werden.

Räumlich bietet sich das Domänen-Gebäude, das früher als Kulturforum genutzt wurde, dafür an. Für den Umbau wird der Landesverband Lippe als Eigentümer des Gebäudes nun einen Antrag auf Förderung aus GRW-Mitteln („Gemeinschaftsaufabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) der EU stellen. Aus Sicht der drei Partner soll das Holzzentrum die Stärken und Kompetenzen der regionalen Akteure der Holzverarbeitung zusammenführen, das regionale Ökosystem entlang der Wertschöpfungskette Holz profilieren, Wissenstransfer fördern und auf diese Weise marktfähige Innovationen in den Prozessen und Produkten ermöglichen.

„Der Kreis Lippe bringt das Know-how der Wirtschaftsförderung mit ihren besonderen Branchenkenntnissen und ihrem umfangreichen Netzwerk mit ein. Der nachhaltige Umgang in der Forst- und Holzwirtschaft spielt dabei eine wichtige Rolle“, betont Landrat Dr. Axel Lehmann (SPD).

Die TH OWL, so ihr Präsident Prof. Jürgen Krahl, ist Wissenschafts- und Forschungspartner: „Unsere Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, Holzverarbeitung und technische Werkstoffe sind essenziell für das geplante Center. Zugleich ermöglicht das Center anwendungsnahe Forschung und Lehre, es soll deshalb dem Innovation-Campus in Lemgo angegliedert werden.“

Als größter öffentlicher Waldbesitzer in Lippe will der Landesverband zudem seine forstwirtschaftlichen Erfahrungen in das Projekt einbringen.