Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen einen Wagen verfolgt, der mit seinem Außenspiegel kollidierte. Der Unfallbeteiligte ist flüchtig. Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr.

Der Lemgoer war demnach mit seinem Audi auf der Heidenschen Straße in Fahrtrichtung Heiden unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug den Außenspiegel seines Audis touchierte und dessen Fahrer nicht anhielt, um den Schaden zu regulieren. Der 25-Jährige wendete seinen Wagen und fuhr hinter dem bisher Unbekannten hinterher.

In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann aufgrund starker Schneeverwehungen die Kontrolle über seinen Audi, rutsche von der Straße in einen Graben und krachte frontal vor einen Baum. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Lemgoer aus dem Audi befreien, teilte die Polizei mit. Nach rettungsdienstlicher Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Heidensche Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des total zerstörten Audis vorübergehend gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sowie den Fahrzeugführer des vorangegangenen Verkehrsunfalles, sich mit ihren Hinweisen unter der Rufnummer 05222/98180 an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen zu wenden.