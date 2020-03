Daniel Dreyer, Bezirksdienstbeamter der Polizei in Leopoldshöhe, kontrolliert, ob sich diese beiden Jugendlichem im Freien aufhalten dürfen. „Bei den beiden war alles in Ordnung. Die gehen nicht zur Felix-Fechenbach-Gesamtschule”, sagt er. Foto: Althoff

Von Christian Althoff

Seit dem 13. März stehen die mehr als 1000 Schüler, Lehrer und Verwaltungskräfte der Felix-Fechenbach-Gesamtschule in Leopoldshöhe unter Quarantäne. Die Verhaltensregeln sind streng: Die Betroffenen dürfen bis zum 26. März ihre Wohnung nicht verlassen, außerdem sollen sie sich innerhalb der Wohnung möglichst alleine in einem Zimmer aufhalten, Hygieneregeln streng beachten und sich mit den übrigen Familienmitgliedern keine Handtücher teilen. Menschen, die trotz Quarantäne das Haus verlassen, droht eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Gefängnis.

Anrufe beim Ordnungsamt

„In den letzten Tagen bekam das Ordnungsamt jede Menge Anrufe von Bürgern, die meinten, Schüler dieser Schule in der Stadt gesehen zu haben”, sagt Daniel Dreyer (43), Bezirksbeamter der Polizei in Leopoldshöhe. Auch in Facebook-Gruppen spielt das Thema eine große Rolle. In einem Post schreibt eine Frau: „Was stimmt denn mit den Eltern nicht? Wie kann es sein, dass Kids dieser Schule Eisessen gehen und mit Mutti im Schlepptau einkaufen? Ich nenne das absolute Verantwortungslosigkeit und Respektlosigkeit!”

Die Gemeinde reagierte sofort. Frank Sommer, Leiter des Ordnungsamts: „Schließlich stuft das Infektionsschutzgesetz einen Verstoß gegen eine Quarantäneanordnung als Straftat ein.” Deshalb werde Hinweisen auf Quarantäne-Verweigerer seit einigen Tagen konsequent nachgegangen. „Wir machen das zusammen mit der Polizei.”

Am Dienstag war die Doppelstreife von Ordnungsamt und Polizei zwei Stunden im Stadtgebiet unterwegs, am Mittwoch eine Stunde. „Das tolle Wetter führt ja vielleicht dazu, dass sich der eine oder andere nicht an die Vorschriften hält”, sagt Daniel Dreyer. Doch bisher sei noch keiner der betroffenen Schüler erwischt worden. „Die meisten Jugendlichen haben heutzutage ihren Schülerausweis bei sich. Deshalb kann ich in den meisten Fällen schnell klären, ob sie sich berechtigt draußen aufhalten”, sagt der Polizist. Mancher Jugendliche sei erst irritiert, wenn er kontrolliert werde, aber dann sei die Einsicht da. „Die wissen inzwischen alle, um was es geht.”

Gemeinde ermahnt

Neben den Fußstreifen gibt es auch konkrete Ermittlungen. Ordnungsamtsleiter Frank Sommer: „Wenn uns Bürger Namen von Menschen nennen, die angeblich gegen solche Bestimmungen verstoßen, überprüfen wir das natürlich.” Sollten die Angaben zutreffen, würden die Menschen beim ersten Mal zur strikten Einhaltung der Quarantänebestimmungen aufgefordert. Im Wiederholungsfall drohe ihnen dann ein Bußgeldbescheid. „Soweit ist es aber in Leopoldshöhe noch nicht gekommen.”

Manfred Kurtz, Leiter der Felix-Fechenbach-Gesamtschule: „Wir haben von Seiten der Schule alle üblichen Kommunikationskanäle genutzt, um auf die Verpflichtung zur häuslichen Quarantäne hinzuweisen. Die Einhaltung können wir natürlich nicht kontrollieren. Hier sind die Eltern in der Pflicht.”

Er appelliere noch einmal an alle, die von den Gesundheitsämtern angeordneten Maßnahmen einzuhalten und die dringenden Empfehlungen zu beachten. „Jeder kann einen Beitrag zur Eindämmung der Infektionsgefahr leisten.”

In Österreich fahren Polizisten Wohnungen von Menschen, die in Quarantäne sind, direkt an, um zu kontrollieren. So wurden am Wochenende in Villach von neun zu überprüfenden Bürgern drei nicht angetroffen. Ihnen droht nun ein Bußgeld von jeweils 1450 Euro.