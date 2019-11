Ein Fachwerkhaus in der Lügder Altstadt steht in Flammen. Foto: Feuerwehr Lügde

Lügde (WB). Am späten Montagabend ist in der Lügder Altstadt ein Fachwerkhaus in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand.