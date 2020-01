Der Missbrauchsfall auf dem Campingplatz in Lügde: Ein Zeuge, der dem Haupttäter Andreas V. begegnet ist, hat am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag dementiert, dass die missbrauchte Pflegetochter in verwahrloste Zustände gegeben worden sei. Foto: Christian Althoff