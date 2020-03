Ein Blick in einen der Wohnwagen, in denen Andreas V. mit seiner Pflegetochter lebte. Foto: Althoff

Von Christian Althoff

Der Missbrauchsfall war im Herbst 2018 durch die Anzeige einer Mutter aufgeflogen. Im September 2019 hatte das Landgericht Detmold den Dauercamper An­dreas V. aus Lügde zu 13 Jahren und den Hilfsarbeiter Mario S. aus Steinheim zu zwölf Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Die Männer hatten jahrelang in mehreren Hundert Fällen insgesamt 32 Kinder sexuell missbraucht. Die Opfer waren zur Tatzeit zwischen vier und 13 Jahre alt. Wären Behörden Hinweisen auf den Haupttäter konsequent nachgegangen, hätte der Missbrauch zwei Jahre früher gestoppt werden können.

Der Schutzpolizist

Im August 2016 bekam ein Polizist der Wache Blomberg einen Hinweis vom Kinderschutzbund auf Andreas V. Der Beamte schrieb nachweislich einen Vermerk, der die Kripo aber nicht erreicht haben soll und dessen Verbleib bis heute ungeklärt ist. Dem Beamten konnte letztlich kein Fehler vorgeworfen werden – Verfahren eingestellt.

Die Kriminalbeamtin

Im November 2016 gab eine Jobcenter-Mitarbeiterin einer Kriminalbeamtin in Detmold einen Hinweis auf Andreas V., den sie für möglicherweise pädophil hielt. Die Beamtin telefonierte mit den Jugendämtern Lippe und Hameln Pyrmont und soll anschließend überzeugt gewesen sein, dass es keinen Kindesmissbrauch gegeben habe. Den Vorwurf der Strafvereitelung im Amt oder der Beihilfe zum sexuellen Missbrauch (jeweils durch Unterlassen) sah die Staatsanwaltschaft nicht erhärtet: „Eine Strafbarkeit erfordert Vorsatz, und der war nicht festzustellen“, sagt Oberstaatsanwalt Ralf Vetter.

Das Jugendamt Hameln

Ein kleines Mädchen wurde vom Jugendamt Hameln-Pyrmont auf dem Campingplatz in Lügde untergebracht und dort von seinem Pflegevater Andreas V. über Jahre vergewaltigt. Deshalb ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes Hameln-Pyrmont, den Amtsleiter und drei vom Jugendamt beauftragte externe Familienhelferinnen wegen Verletzung der Fürsorgepflicht – doch auch diese Verfahren wurden eingestellt. Oberstaatsanwalt Vetter: „Wir haben nicht festgestellt, dass durch die mangelhafte Unterbringung des Kindes in einem Wohnwagen unter hygienisch fragwürdigen Zuständen bei einem Mann ohne anerkannte Erziehungskompetenz objektiv eine Gefahr erheblicher körperlicher oder psychischer Entwicklungsschäden bestanden hat.“ Während in den Berichten des Jugendamts aus der Zeit, als das Kind noch bei der Kindesmutter gelebt habe, von erheblichen Entwicklungsverzögerungen und der Gefahr einer geistigen Behinderung die Rede gewesen sei, sei das Kind, das erst unter der Obhut von Andreas V. regelmäßig den Kindergarten besucht habe, später von Mitarbeitern der Familienhilfe als aufgeweckt beschrieben worden.

Zwar hätten die Jugendamtsmitarbeiter nicht intensiv versucht, den Verdacht gegen Andreas V. zu bestätigen oder auszuräumen. „Aber letztlich gingen alle Beschuldigten davon aus, dass kein sexueller Missbrauch stattfand – zumal das Mädchen ihnen gegenüber keine Verhaltensauffälligkeiten zeigte.“ Dass die Jugendamtsmitarbeiter das Kind nicht befragt hätten und es auch nicht hätten begutachten lassen, sei allenfalls fahrlässig gewesen. Vetter: „Es ist auch fraglich, ob eine Begutachtung oder Befragung des Mädchens zu einer Offenbarung des Missbrauchs geführt hätte oder das Kind nicht versucht hätte, seinen Pflegevater zu schützen.“ Auch die Familienhelferinnen hätten angegeben, keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch gesehen zu haben.

Das Jugendamt Lippe

Auch das Verfahren gegen eine Mitarbeiterin des Jugendamts Lippe wegen Verletzung der Fürsorgepflicht wurde eingestellt. Sie habe die ihr zu Ohren gekommenen Missstände sofort an das zuständige Jugendamt Hameln-Pyrmont weitergeleitet und unverzüglich einen Hausbesuch auf dem Campingplatz durchgeführt. Sie habe anschließend dem Jugendamt in Hameln ihre Bedenken gegen die weitere Unterbringung des Kindes auf dem Campingplatz mitgeteilt, aber keinen Anhaltspunkt für einen sexuellen Missbrauch gehabt. Da sie gewusst habe, dass die Polizei informiert gewesen sei, habe sie von einer ordnungsgemäßen Überprüfung der Vorwürfe ausgehen können.

Der AWO-Mitarbeiter

Ermittlungen gegen einen Familienhelfer der AWO Höxter wurden wegen fehlenden Tatverdachts eingestellt. Vetter: „Sein Aufgabenbereich war durch das Jugendamt Hameln-Pyrmont nicht klar definiert. Außerdem war er eher für die Unterstützung des Pflegevaters als für das Pflegekind zuständig.“ Er sei nur unzureichend informiert gewesen. Auch von den Missbrauchsvorwürfen habe ihm das Jugendamt nichts gesagt.

Der unbekannte Dieb

Kurz nach Beginn der Ermittlungen verschwand aus der Kreispolizeibehörde Lippe in Detmold ein Aluminiumkoffer mit 55 CDs und DVDs, die dem Hauptbeschuldigten Andreas V. gehörten. Laut Polizei sollen „ganz überwiegend“ Musik-CDs und Kinderfilme darauf gewesen sein. Der Dieb wurde bis heute nicht ermittelt, der Koffer ist weiter verschwunden – Verfahren eingestellt.

Kritik

Einige Anwälte von Opfern im Fall Lügde kritisierten am Mittwoch die Einstellung der Verfahren, vor allem im Hinblick auf das Jugendamt Hameln-Pyrmont. Rechtsanwältin Zeliha Evlice aus Vlotho sagte, es sei ein Schlag ins Gesicht der Opfer. „Die frühzeitigen konkreten Hinweise, die es auf Andreas V. gab, sind in den Akten der Behörden niedergelegt. Da ist ja alles dokumentiert. Wer trotzdem ein Kind bei so einem Menschen unterbringt, verletzt seine Fürsorgepflicht meiner Meinung nach vorsätzlich und gehört dafür vor Gericht. Wenn das Fehlverhalten des Jugendamts in diesem krassen Fall keine Folgen hat, wann denn dann?“

Rechtsanwalt Thorsten Fust aus Lichtenau sagte, man müsse kein Experte sein, um zu wissen, dass das Unterbringen eines kleinen Kindes bei einem alleinstehenden Mann auf einer dreckigen Campingplatzparzelle nicht in Ordnung sei. „Dass die Staatsanwaltschaft in der Unterbringung des Mädchens keine Gefahr körperlicher oder psychischer Schäden sieht, kann ich absolut nicht nachvollziehen.“