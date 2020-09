Bekannter der Lügde-Täter vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sieben Kinder und Jugendliche missbraucht und Aufnahmen von sexuellem Missbrauch an Kindern besessen zu haben . Der Bekannte der Lügde-Täter soll die Taten nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht auf dem Campingplatz des Städtchens in Lippe, sondern an anderen Orten begangen haben.

Der 49-Jährige aus dem südniedersächsischen Kreis Northeim habe sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen geäußert. (Az.: 9 KLs 11/20)